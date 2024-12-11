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Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: Üç Şüpheli Tutuklandı

Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: Üç Şüpheli Tutuklandı
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Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, şehir dışından uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine durdurulan araçlarda 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan üç şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretiyle kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

İlçeye şehir dışından uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine Gülüç beldesinde durumundan şüphelenilen iki araç durduruldu.

Araçlarda ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler Y.Ö, K.T. ve İ.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel
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