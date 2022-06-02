ZONGULDAK - Alaplı'da müşteriler satın alacakları çilekleri kendileri topluyor - Haberler

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde atıl durumdayken tarım arazisine dönüştürülen 20 dönümlük alanda dikilen çilekler, alıcıları

tarafından bahçeden toplanıyor.

Alaplı Ziraat Odasınca Aşağıdoğancılar köyünde oluşturulan çilek bahçesine gelen vatandaşlar, elleriyle topladıkları çilekleri kilosu 25 liradan satın alıyor.

Oda Başkanı Şeref Türkoğlu, AA muhabirine, 3 yıllık aranın ardından çilek bahçesini yeniden faaliyete geçirdiklerini belirterek, "Birinci yılında az da olsa çilek vermeye başladı. Çilek alıcıları gelip kendisi toplamak suretiyle çileklerini alıyor. Havaların soğuk olması nedeniyle hasat biraz geç başladı. Yağmur, dolu yağmadığı sürece halkımıza çilek sunacağız." diye konuştu.

Bahçeden çilek toplayan Sedat Güllü de dalından koparıp yeme zevkinin bir başka olduğunu anlatarak, "Burada güzel çalışma yapılmış. Çay kenarında, harika doğanın içerisinde çilek toplamak güzel. Herkese tavsiye ederim." dedi.