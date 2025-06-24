Zonguldak'ta Doğal Gaz Patlaması: 7 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çaycuma ilçesindeki bir apartmanda meydana gelen doğal gaz patlamasında biri ağır 7 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir apartman dairesinde doğal gazdan kaynaklanan patlamada biri ağır 7 kişi yaralandı.

Velioğlu Mahallesi Afetevler mevkisindeki 6 katlı bir apartmanda C.P'ye (40) ait dairede doğal gazdan kaynaklandığı belirtilen patlama yaşandı. Patlama sonrası dairede yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, polis ve doğal gaz ekibi sevk edildi.

Patlamada, ev sahibi C.P. ile yan dairede yaşayan Y.D, eşi S.D. (52) ve kızları S.K. (28), o sırada apartman boşluğunda bulunan N.T. (55), yan bloktaki V.M. (51) ile A.P. (49) yaralandı.

Patlamanın yaşandığı dairenin duvarı yıkıldı, apartmanda hasar oluştu.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, doğal gaz ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

Sağlık görevlilerince çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan C.P'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Çaycuma Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından C.P. ve A.P, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi, S.D. ise Zonguldak Bülent Ecevit Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
1,5 yaşındaki Melek'in ölümünde ebeveynler tutuklandı! Annenin anlattıkları korkunç

1,5 yaşındaki Melek'i böyle öldürmüşler! Annenin anlattıkları korkunç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rüzgar tersine döndü! Petrol fiyatı düştü, akaryakıta indirim bekleniyor

Rüzgar tersine döndü! Fiyat sert düştü, gözler pompada
Zeynep Bastık teknede güneş banyosu yaptı

Zeynep Bastık teknede güneş banyosu yaptı
Aşkı Hatırla'daki cesur sahnelerin ardından Hande Erçel'den imaj değişikliği

Cesur sahnelerle gündeme gelen Hande Erçel'den radikal karar
Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Fenerbahçe'den satın alacağı ismi açıkladı

Karagümrük'e Fenerbahçe'den transfer edeceği ismi açıkladı
Anlaşma tamam gibi! Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu bombasını patlatmak üzere

Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu bombasını patlatmak üzere
Hayal Köseoğlu 10 yıldır gizlediği hastalığını ilk kez açıkladı

10 yıldır gizlediği hastalığını ilk defa açıkladı
Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı seneler sonra ekrana dönüyor

Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi seneler sonra ekrana dönüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.