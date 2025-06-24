Zonguldak'ta Doğal Gaz Patlaması: 5 Yaralı

Zonguldak'ta Doğal Gaz Patlaması: 5 Yaralı
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir apartmanda meydana gelen doğal gaz patlamasında biri ağır 5 kişi yaralandı. Patlama sonrası dairede yangın çıktı ve çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir apartman dairesinde doğal gazdan kaynaklanan patlamada biri ağır 5 kişi yaralandı.

Velioğlu Mahallesi Afetevler mevkisindeki 6 katlı bir apartmanda C.P'ye ait dairede doğal gazdan kaynaklandığı belirtilen patlama yaşandı. Patlama sonrası dairede yangın çıktı.

İhbar üzerin bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, polis ve doğal gaz ekibi sevk edildi.

Patlamada, ev sahibi C.P. ile yan dairede yaşayan Y.D., eşi S.D. ve kızları S.K. ile o sırada apartman boşluğunda bulunan N.T. yaralandı.

Yangın itfaiye erlerince söndürüldü, doğal gaz ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

Sağlık görevlilerince çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan C.P'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
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