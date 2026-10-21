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Zonguldak'ta çöken 2 katlı binada bir kişi öldü, bir kişi yaralı kurtarıldı

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Zonguldak'ta çöken 2 katlı binada bir kişi öldü, bir kişi yaralı kurtarıldı
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Zonguldak Meşrutiyet Mahallesi'nde 2 katlı bina çöktü; enkaz altında kalan bir kişi yaralı kurtarıldı, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Vali Hacıbektaşoğlu, enkazda başka kimsenin bulunmadığının değerlendirildiğini ve Başsavcılığınca inceleme başlatıldığını açıkladı.

(ZONGULDAK) - Zonguldak'ın Meşrutiyet Mahallesi'nde 2 katlı binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan bir kişi yaralı kurtarılırken, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, enkaz altında başka kimsenin bulunmadığının değerlendirildiğini, olayla ilgili Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca inceleme başlatıldığını açıkladı.

Zonguldak'ın merkez Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta bulunan 2 katlı bina henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Enkaz altında kalan Kenan Akçaharman ekipler tarafından yaralı kurtarıldı. Çalışmalarını sürdüren ekipler, ablası Türkan Akçaharman Özhan'ın ise cansız bedenine ulaştı.

Ev sakinlerinden diğer kardeş Kemal Akçaharman'ın çökme sırasında binada bulunmadığı öğrenildi.

VALİ HACIBEKTAŞOĞLU: "ENKAZDA KİMSE OLMADIĞINI BİLİYORUZ"

Olay yerinde incelemelerde bulunan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, binanın saat 17.54'te çöktüğünü belirterek, "Bir vatandaşımız yaralı olarak enkazdan kısa sürede kurtarılmıştır, onun sağlık durumu iyi. Bir vatandaşımız da az önce maalesef ölü olarak çıkarılmıştır" dedi.

Hacıbektaşoğlu, hayatını kaybeden Türkan Akçaharman Özhan'ın oğlunun da binada olabileceği yönünde bilgi ulaştığını ancak yapılan kontrolde oğlunun Malatya'da bulunduğunun tespit edildiğini söyledi.

"Dolayısıyla şu an için enkazda kimse olmadığını biliyoruz" diyen Hacıbektaşoğlu, binanın eski olduğunu ve Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca inceleme başlatıldığını açıkladı.

Yakındaki bir evin de tedbir amacıyla tahliye edildiğini belirten Hacıbektaşoğlu, kentteki yapı stokunun eski olduğuna işaret ederek çözümün kentsel dönüşüm olduğunu söyledi.

Aynı sokakta 17 Ekim'de de metruk bir binanın bir bölümü yağışların etkisiyle çökmüştü.

Kaynak: ANKA
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