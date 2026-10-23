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Zonguldak'ta bina çökmesinde 1 ölü 1 yaralı, soruşturmada 3 şüpheli tutuklandı

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Zonguldak'ta bina çökmesinde 1 ölü 1 yaralı, soruşturmada 3 şüpheli tutuklandı
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Zonguldak'ta 21 Ekim'de sağanak nedeniyle çöken binada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öznur GÜNEŞ/ZONGULDAK – ZONGULDAK'ta 1 kişinin yaşamını yitirdiği bir kişinin de yaralandığı bina çökmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Olay, 21 Ekim günü saat 18.15 sıralarında Meşrutiyet Mahallesi Kadırga Caddesi Sütliyen Sokak'ta meydana geldi. Sağanak nedeniyle çöken 2 katlı kullanılmayan evin yanında bulunan ve ailelerin kaldığı 3 katlı bina da çöktü. Binanın çökmesinin ardından Türkan Özhan hayatını kaybetti, Kenan Akçaharman ise yaralı olarak enkazdan çıkarıldı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden kepçe operatörü Tolga Öztürk, işveren Ayhan Karahasan ve Efe Karaduman, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelilerden F.B ile S.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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