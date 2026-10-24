Zonguldak'ta 3 işçinin öldüğü madende patlama sonrası mühendis gözaltına alındı

Zonguldak'ta 3 işçinin öldüğü madende patlama sonrası mühendis gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki madende dün metan gazı birikmesi sonucu patlama oldu ve 8 işçiden 3'ü hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında işletme sahibi, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile maden mühendisi gözaltına alındı; soruşturma sürüyor.
ZONGULDAK'ta 3 işçinin yaşamını yitirdiği madendeki metan gazı birikmesi sonucu yaşanan patlama sonrası işletme sahibi ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanının ardından maden mühendisi M.Ç. de gözaltına alındı.
Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bulunan bir maden ocağında dün saat 10.00 sıralarında metan gazı birikmesi sonucu patlama oldu. Olayda madende bulunan 8 işçiden 3'ü hayatını kaybetti. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında işletme sahibi M S D. ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanı E.Y. gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında maden mühendisi M.Ç. de gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.