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Zonguldak Kilimli'de tartışmada silahla yaralanan 2 kişinin hayati tehlikesi sürüyor

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Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde çıkan tartışmada silahla ağır yaralanan 2 kişinin tedavisi sürüyor. Hayati tehlikesi devam eden yaralılar Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altında; şüpheli hakkında yakalama çalışması başlatıldı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde çıkan tartışmada silahla yaralanan 2 kişinin tedavisi sürüyor.

Çatalağzı beldesi Doğancılar Mahallesi Orta Sokak'ta, E.D. (48), henüz belirlenemeyen nedenle E.Ç. (27) ve boşanma aşamasındaki eşi B.D. (41) ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine E.D'nin silahla ateş açtığı E.Ç. ve B.D. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi devam ediyor.

Öte yandan jandarma ekiplerinin yakalama çalışması başlattığı şüpheli E.D. hakkında 21 Kasım 2026'ya kadar önleyici tedbir kararının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA
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