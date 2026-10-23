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Zonguldak Kilimli'de grizu patlamasında ölen 3 işçinin isimleri açıklandı

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Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında ölen 3 işçinin isimleri Cengiz Bölükbaşı, Recep Çolakoğlu ve Murat Kaya olarak açıklandı. Ölen işçilerin cenazeleri morga kaldırıldı.

ÖLEN İŞÇİLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde, maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında ölen 3 işçinin isimleri belli oldu. Patlamada ölenlerin Cengiz Bölükbaşı, Recep Çolakoğlu ve Murat Kaya olduğu belirtildi. Ölen işçilerin cenazeleri, morga kaldırıldı.

Öznur GÜNEŞ/ZONGULDAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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