Zonguldak Kilimli'de grizu patlamasında ölen 3 işçinin isimleri açıklandı

Zonguldak Kilimli'de grizu patlamasında ölen 3 işçinin isimleri açıklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında ölen 3 işçinin isimleri Cengiz Bölükbaşı, Recep Çolakoğlu ve Murat Kaya olarak açıklandı. Ölen işçilerin cenazeleri morga kaldırıldı.
ÖLEN İŞÇİLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde, maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında ölen 3 işçinin isimleri belli oldu. Patlamada ölenlerin Cengiz Bölükbaşı, Recep Çolakoğlu ve Murat Kaya olduğu belirtildi. Ölen işçilerin cenazeleri, morga kaldırıldı.
Öznur GÜNEŞ/ZONGULDAK,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı