Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Zonguldak Kilimli'de Ercan D., eşi ve bir mahalleliyi vurdu, 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak Kilimli'de Ercan D., eşi ve bir mahalleliyi vurdu, 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde Ercan D., boşanma aşamasındaki eşi Burçin D. ve tartışmaya müdahale eden mahalle sakini Emre Ç.'yi tabancayla yaraladı. Emre Ç.'nin durumu ağır, 2 yaralı hastaneye kaldırıldı; kaçan Ercan D. hakkında 21 Kasım 2026'ya kadar tedbir kararı vardı.

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde Ercan D. (48), sokakta tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Burçin D. (41) ile olaya müdahale etmeye çalışan Emre Ç.'yi (27) tabancayla vurdu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Çatalağzı beldesi Doğancılar Mahallesi Orta Sokak'ta meydana geldi. Ercan D. ile boşanma aşamasındaki eşi Burçin D. arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışmaya mahalle sakinlerinden Emre Ç. de müdahale etti. Yaşanan gerginliğin ardından Ercan D., yanındaki tabancayla eşi Burçin D. ve Emre Ç.'ye ateş açtı. Tabancadan çıkan mermilerle yaralanan Burçin D. ile Emre Ç., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burçin D.'nin bilincinin açık, başından vurulan Emre Ç.'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Haberi alan yaralıların yakınları hastane önüne geldi.

SALDIRGAN EŞ HAKKINDA TEDBİR KARARI OLDUĞU BELİRLENDİ

Olayın ardından kaçan Ercan D. hakkında daha önce önleyici tedbir kararı verildiği ortaya çıktı. Söz konusu kararın 21 Kasım 2026 tarihine kadar geçerli olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekiplerinin şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İstanbul'daki selin faturası ağır! Vali Gül rakamı açıkladı

Selin faturası ağır! Vali Gül rakamı açıkladı
Anne baba çekim peşindeyken çocuklarının başına gelene bakın

Anne baba poz derdinde! Çocuklarının başına gelene bakın
Kadıköy'de İsmail Yüksek'e büyük tepki

Oyuna girdi, saniyeler sonra olanlar oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tepkilerin odağıydı! Maçın bitiminden 10 dakika sonra stattan tek başına ayrıldı

Maç bittikten 10 dakika sonra stattan tek başına ayrıldı
Savcı bizzat istedi! Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Bahçetepe için tahliye talebi

24 yıl hapsi istenen belediye başkanına 16 ay sonra tahliye talebi
Genç kuaförden acı haber! Motosikletinin yanında ölü bulundu

Genç kuaförden acı haber! Motosikletinin yanında ölü bulundu
Ankara'da belediye otobüsü, üst geçide çarptı: 24 yaralı

Ankara'da korkunç kaza: Çok sayıda yaralı var
Bir yılda iki büyük acı! Zerrin Özer'in ablası Nilgün Özer hayatını kaybetti

Zerrin Özer bir yılda ikinci kez aynı acıyla sarsıldı
Zehirli deniz yılanları sahilleri istila etti: Halk diken üstünde

Tüm sahili istila ettiler: Halk diken üstünde

Donald Trump: Rus Ordusu Kiev'i alabilirdi ama aptal bir general yüzünden bataklığa saplandılar

Savaşın seyrini değiştiren hatayı açıkladı: Bir günde bitebilirdi...