Zile Belediyesinde İşçilere Yapılan Zam İçin Teşekkür Ziyareti

Zile Belediyesinde çalışan işçiler, Belediye Başkanı Şükrü Sargın'ı ziyaret etti.

Zile Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan toplu sözleşme gereği kadrolu işçilerin maaşına yüzde 106 zam yapıldı.

Belediye çalışanları da Belediye Başkanı Şükrü Sargın'ı makamında ziyaret ederek teşekkür etti.

İmzalanan sözleşmenin hayırlı olmasını dileyen Sargın, "Sizlerin hayat standardına takviye edecek en iyi rakamı vermeye çalıştık. Sizlerin gönlünden geçen ve istediğiniz rakamı vermiş olduk. İnşallah bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da en iyi şekilde bu şehre hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.