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Zile Belediyesi Çöp Konteynerlerini Dezenfekte Ediyor

Zile Belediyesi Çöp Konteynerlerini Dezenfekte Ediyor
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Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, halk sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması amacıyla çöp konteynerleri ve otobüs duraklarının dezenfekte edildiğini açıkladı. Temizlik çalışmalarına yeni araçlar eklenerek devam edilecek.

Zile Belediye Başkanı Başkan Şükrü Sargın, çöp konteynerlerinin dezenfekte işlemini inceledi

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zile Belediyesi, halkın sağlığını tehdit edecek tüm unsurları ortadan kaldırma çabalarına devam ediyor.

Belediye olarak temiz bir Zile için çalıştıklarını ifade eden Başkan Sargın, "Bu kapsamda otobüs durakları ve çöp kovaları titizlikle dezenfekte ediliyor. Bu çalışmalar sürecek. Bu amaçla bir temizlik aracını da belediyemize kazandırmak üzere test ediyor, temizlik yapıyoruz. İlçe sınırları içinde bulan çöp konteynerlerinin temizliğinin konteyner yıkama ve dezenfekte aracı ile gerçekleştirilecek ve vatandaşımızın yaşam kalitesini yükseltecek hizmetlerimiz titizlik ile devam edecektir." dedi.

Kaynak: AA / Necmettin Eryılmaz - Güncel
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