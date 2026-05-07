Zihinsel Engelli Fehmi'nin Ağabeyi, Failin Bulunmasını İstiyor

Kayseri'de 3 yıl önce mezarlıkta bıçaklanarak öldürülen zihinsel engelli Fehmi Lup'un ağabeyi, kardeşinin katillerinin bulunmasını istiyor. Sadullah Lup, Adalet Bakanlığı'ndan yardım bekliyor ve katillerin yakalanmasını istiyor.

1) 3 YIL ÖNCE MEZARLIKTA ÖLDÜRÜLEN ZİHİNSEL ENGELLİ FEHMİ'NİN AĞABEYİ, FAİLİN BULUNMASINI İSTİYOR

KAYSERİ'de 3 yıl önce mezarlıkta bıçaklanmış halde cesedi bulunan zihinsel engelli Fehmi Lup'un (34) ağabeyi Sadullah Lup (43), Adalet Bakanlığı tarafından yeni kurulan 'Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı' tarafından kardeşinin katil ya da katillerinin bulunacağına inandığını belirterek, "Benim engelli kardeşim size ne yaptı? Ben katillere bunu sormak istiyorum. Ama 3 yıl geçmesine rağmen kardeşimin katilleri ortada yok dedi.

Yüzde 84 zihinsel engelli olan Fehmi Lup, 9 Ekim 2023'te arkadaşının evine gitti. Arkadaşında yemek yedikten sonra evden çıkan Lup, kuzeninin mezarını ziyaret etmek için asri mezarlığa gitti. Fehmi Lup, burada ölen kuzeninin oğlunu aradı. Mezarın yerini soran Lup'tan, bir daha haber alınamadı. Fehmi Lup'un eve gelmeyince ağabeyi Sadullah Lup, onu aramaya başladı. Sadullah Lup, kardeşinin kuzeninin mezarını ziyarete gittiğini öğrenip mezarlığa gitti. Sadullah Lup, kardeşini mezarlıkta hareketsiz halde bulup, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Fehmi Lup'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada, 3 yıl geçmesine rağmen şüpheli ya da şüphelilere ulaşılamadı.

'BENİM ENGELLİ KARDEŞİM SİZE NE YAPTI'

Sadullah Lup, kardeşinin katillerinin bulunmasını istedi. Kardeşinin kimseye zararı olmadığını söyleyen Sadullah Lup, "Kardeşimin mezarlığa girişi var ama çıkışı olmadı. Mezarlığın her yerine baktım. Kardeşimi bulamadım. Sonra yeniden mezarlıkta aramaya başladım. Yerde yatıyordu. Gözleri açık havaya bakıp yeşil gözleri ile gülümsüyordu. Bunu yapan kim? Katillerin bulunmasını istiyorum. Benim engelli kardeşim size ne yaptı? Ben katillere bunu sormak istiyorum. Ama 3 yıl geçmesine rağmen kardeşimin katilleri ortada yok. Yapan da hiç mi vicdan ve Allah korkusu yok. Adalet Bakanımızdan tek isteğim katillerin elini kolunu sallayarak gezmesini istemiyorum. Yakalansınö diye konuştu.

'HABERİ İLK ALDIĞIMDA, 'İNŞALLAH KARDELİMİN KATİLLERİ DE BULUNUR' DEDİM'

Lup, "Evimizin güneşi vardı artık karanlıktayız. Babam, kardeşimin ölümüne dayanamadı ve 6 ay sonra o da vefat etti. Faili meçhul cinayetlerin aydınlatılacağı haberini ilk aldığımda, 'İnşallah kardeşimin katillerini de bulurlar' dedim. Allah'a her gün dua ediyorum. Fehmi, Kayseri'nin sembollerinden biriydi. Engel durumundan dolayı esnafın çoğu onu tanırdı, severdi. Kayseri'de sadece biz değil, onu seven herkes katillerinin yakalanmasını istiyor. Adalet Bakanlığımızdan tek ricam katillerinin ortaya çıkarılması ve kardeşimin kanının yerde kalmamasıö ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
