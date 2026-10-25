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Zeytinburnu'nda silahlı kavgada ölen yaralanan yok, mermiler iş yerine isabet etti

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Zeytinburnu'nda silahlı kavgada ölen yaralanan yok, mermiler iş yerine isabet etti Haber Videosunu İzle
Zeytinburnu'nda silahlı kavgada ölen yaralanan yok, mermiler iş yerine isabet etti
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Zeytinburnu'nda iddiaya göre iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda çevredeki binalara ve bir iş yerine mermi isabet etti, mermilerden biri dairenin camını kırarak içeri girdi.

ZEYTİNBURNU'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada çevredeki binalara ve iş yerine mermi isabet etti. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, mermilerden biri evin camını kırarak içeri girdi.

Olay, saat 22.30 sıralarında Yeşiltepe Mahallesi 74. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada ölen ya da yaralanan olmazken, çevredeki binalara ve bir iş yerine mermi isabet etti. Kavgaya karışan şüphelilerden birinin silahından çıkan mermilerden biri ise dairenin camını kırarak içeri girdi. Polis ekipleri, sokağa emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, çok sayıda boş kovanın bulunduğu sokakta çalışma yaptı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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