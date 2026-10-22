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Zeytinburnu'nda polise ateş açan şüpheli bacağından vurulup hastaneye kaldırıldı

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Zeytinburnu'nda polise ateş açan şüpheli bacağından vurulup hastaneye kaldırıldı Haber Videosunu İzle
Zeytinburnu'nda polise ateş açan şüpheli bacağından vurulup hastaneye kaldırıldı
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Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi'nde ihbar üzerine giden polis ekiplerine şüphelilerden biri ateş açtı. Açılan ateşe karşılık verilmesiyle bacağından vurulan şüpheli hastaneye kaldırılırken, evdeki diğer şüpheli gözaltına alındı.

ZEYTİNBURNU'nda ihbar üzerine adrese giden polis ekiplerine, şüphelilerden biri silahla ateş açtı. Ekiplerin açılan ateşe karşılık vermesi üzerine bacağından vurulan şüpheli hastaneye kaldırılırken, evdeki diğer şüpheli ise gözaltına alındı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Veliefendi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, gelen bir ihbar üzerine 2. Bağ Yolu Sokak'taki bir eve gitti. Polis ekipleri, evdeki iki şüpheliye kendilerini tanıtarak kapıyı açmaları yönünde uyarıda bulundu. Şüpheliler ise kapıyı açmayarak bir süre direndi. Daha sonra şüphelilerden biri kapıyı açarak polise silahla ateş açtı. Bunun üzerine bina içerisinde önlem alan polis ekipleri, açılan ateşe karşılık vererek silah kullanan şüpheliyi bacağından vurdu. Diğer şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı. Yaralanan şüpheli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin şüphelilerin bulunduğu dairede yaptığı incelemede, olayda kullanılan tabanca ile mermiler ele geçirildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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