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Zelenskiy, Trump'ın temsilcileriyle Ukrayna krizi için diplomatik adımları görüştü

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Zelenskiy, Trump'ın temsilcileriyle Ukrayna krizi için diplomatik adımları görüştü
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Trump'ın temsilcileri Witkoff ve Kushner ile görüşmesinde Ukrayna krizini sona erdirmek için atılacak diplomatik adımları ele aldıklarını söyledi. Zelenskiy, görüşmede Florida'daki heyet toplantısı sonuçlarına odaklandıklarını belirtti.

KİEV, 19 Ekim (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile gerçekleştirdikleri görüşmede, Ukrayna krizini sona erdirmek amacıyla atılacak diplomatik adımları ele aldıklarını söyledi.

Zelenskiy pazar günü yaptığı açıklamada, görüşme sırasında Ukrayna ve ABD müzakere heyetlerinin kısa süre önce Florida'da gerçekleştirdiği toplantının sonuçlarına odaklandıklarını ifade etti.

Sürekli iletişim halinde olan iki ülkenin temsilcilerinin, diplomatik süreçte atılacak adımlar için hazırlık yaptığını belirten Zelenskiy, "Ukrayna, yapıcı, dürüst ve somut odaklı şekilde çalışmaya her zaman hazırdır" dedi.

Kaynak: Xinhua
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