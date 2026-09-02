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Zelenskiy: Dünyanın Tepkisi Yetersiz

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Zelenskiy, Rusya'nın Kiev, Odessa, Herson ve Harkiv'e saldırılarında öğrencilerin hedef alındığını, uluslararası tepkinin yetersiz olduğunu ve hava savunma sistemleri ile yaptırımların artırılması gerektiğini vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine yönelik devam eden saldırılarına karşı uluslararası tepkinin yetersiz olduğunu ifade etti.

Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Başkent Kiev'de Rusya'ya ait "Şahed" tipi insansız hava araçlarının ders sırasında üniversitelerden birini vurduğunu belirten Zelenskiy, saldırı sırasında 160 öğrencinin sığınakta bulunduğunu aktardı.

Zelenskiy, gece saatlerinde Odessa'nın da hedef alındığını, bir konut binası ile şehir altyapısının hasar gördüğünü ve biri çocuk 5 kişinin yaralandığını belirtti.

Herson'da Rus güçlerinin kurtarma ekipleri ve polis binasını vurduğunu aktaran Zelenskiy, Harkiv bölgesindeki saldırılar nedeniyle binlerce kişinin elektriksiz kaldığını ve yaralananların olduğunu ifade etti.

Ülkenin birçok bölgesinde "Şahed" tipi insansız hava araçları ve hava bombaları tehdidi nedeniyle saldırı alarmlarının sürdüğünü belirten Zelenskiy, uluslararası toplumun saldırılara tepkisini eleştirdi.

Zelenskiy, "Ne yazık ki dünyanın ve en etkili liderlerin Rusya'nın bu yeni saldırı tırmanışına tepkisi yetersiz." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya ve İran yapımı "Şahed"lerin 24 saat süren saldırılar gerçekleştirdiğini aktaran Zelenskiy, bunun yalnızca Ukrayna'nın sorunu olarak görülemeyeceğini vurguladı.

Zelenskiy, "Ukraynalılara yönelik her saldırı, aslında Rusya'nın diğer ülkeler ve diğer halklar için hazırladığı taktiklerin bir provasıdır. Şimdi harekete geçmek gerekiyor. Kötülük kendini gösterdiğinde durdurulmalı." ifadelerini kullandı.

Rusya'ya baskı uygulanması ve Ukrayna'ya destek sağlanması için "kesin ve kararlı adımlar" atılması gerektiğinin altını çizen Zelenskiy, ortakların yapılması gerekenleri bildiğini kaydetti.

Zelenskiy, Ukrayna'ya hava savunma sistemleri sağlanması, Rusya'ya yaptırım uygulanması ve savunma sanayisi üretiminin önemli ölçüde artırılması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA
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