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Zelenskiy: Her işgalci eninde sonunda topraklarımızı terk edecektir

Zelenskiy: Her işgalci eninde sonunda topraklarımızı terk edecektir
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı zaferin 80'inci yıl dönümünde yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın barış ve huzur mücadelesini sürdüreceğini açıkladı. Zelenskiy, 'Yaşam, her zaman geri döner' dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkede barış ve huzurun sağlanması için mücadele ettiklerini belirterek, "Her işgalci eninde sonunda topraklarımızı terk edecektir. Yaşam, her zaman geri döner." dedi.

Zelenskiy, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nın mağlup edilmesinin 80'inci yıl dönümü dolayısıyla başkent Kiev'de sokakta yürüyerek görüntülü bir mesaj paylaştı.

Bugünün Nazizm'e karşı zafer günü olarak kutlandığını belirten Zelenskiy, İkinci Dünya Savaşı'nda 8 milyondan fazla Ukraynalının hayatını kaybettiğini ifade etti.

Zelenskiy, yaklaşık 3 yıl önce Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaş başlattığını hatırlatarak, "Maalesef 3 yıl önce aynı şey tekrar yaşandı. Tıpkı o zaman olduğu gibi Kiev semalarında yeniden hava saldırısı sirenleri çaldı ve kötülük bir kez daha topraklarımıza çöktü." dedi.

Savaşa rağmen Ukrayna halkının ülkede yaşamaya devam ettiğini ve barış için mücadeleyi sürdürdüğünü vurgulayan Zelenskiy, "Her birimiz huzurun sağlanmasını, barışın galip gelmesini istiyoruz. Biz bunun için mücadele ediyoruz." diye konuştu.

Zelenskiy, bu mücadele için neyin gerekli olduğunu bildiklerini belirterek, "Ya Rusya kökten değişmek zorunda kalacak ya da dünya değişmek zorunda olacak." ifadesini kullandı.

80 yıl önce olduğu gibi dünyanın bugün de "kötülüğe" karşı mücadele etmesi gerektiğini ifade eden Zelenskiy, "Dünya, Rusya'nın Nazilerden arındırılması ve silahsızlandırılması sürecini yürütmek zorunda kalacak." dedi.

Zelenskiy, mesajında "Her işgalci eninde sonunda topraklarımızı terk edecektir. Yaşam, her zaman geri döner." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
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