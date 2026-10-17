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Zelenskiy, enerjiye dün akşamdan beri 320'den fazla İHA ve füze atıldığını bildirdi

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Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna enerji sektörüne en yoğun saldırılardan birini düzenlediğini, 15'ten fazla tesisin hedef alındığını bildirdi. Dün akşamdan beri 320'nin üzerinde İHA ve füzeyle saldırı düzenlendi; saldırılarda 2 kişi öldü, 45 kişi yaralandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesinin enerji sektörüne en yoğun saldırılardan birini düzenlediğini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik düzenlediği hava saldırılarını değerlendirdi.

Ukrayna'da 15'ten fazla enerji tesisinin hedef alındığını aktaran Zelenskiy, son günlerde "Ukrayna'nın enerji sektörüne en yoğun saldırıların" yapıldığını belirtti.

Zelenskiy, ülkedeki elektrik sorunlarının giderilmesi için bakım ve onarım çalışmalarının aralıksız devam ettiğini kaydetti.

Rus ordusunun Ukrayna'daki enerji sektörüne yönelik saldırılarını artırdığını belirten Zelenskiy, dün akşamdan beri ülkesinin 320'nin üzerinde insansız hava aracı (İHA) ve füzeyle hedef alındığını bildirdi.

Zelenskiy, Rusya'nın, Ukrayna'da halkı kış gelmeden önce zor duruma bırakmaya çalıştığını savunarak, "Rusya, milyonlarca insanımızı elektriksiz ve ısıtmasız bırakmaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

Rusya'ya yönelik yaptırımların azalmaması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Amerika'da, herkesin de gerçekte neler olup bittiğini görmesi önemli. Rusların enerji sektörümüze bu kadar yoğun saldırıları düzenlediği bir dönemde, Amerika maalesef, Rusya'yı bu savaşı sona erdirmeye zorlamak için tasarlanmış olan Lindsey Graham Yasası'nı tamamen görmezden gelmeyi tercih etti."

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden (DSNS) yapılan yazılı açıklamada ise ülkenin farklı bölgelerine bu gece ve sabaha karşı yapılan saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 45 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kaynak: AA
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