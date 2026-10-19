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Zelenskiy, 28 trafo merkezinin Rus hava saldırılarında hasar gördüğünü açıkladı

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus hava saldırılarında 28 trafo merkezi ve enerji tesislerinin hasar gördüğünü bildirdi. Saldırılar nedeniyle 550 binden fazla aile elektriksiz kaldı; kesintilerin giderilmesi için çalışmalar sürüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun hava saldırılarında 28 trafo merkezi ile enerji tesislerinin hedef alındığını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'ya dün geceden bu yana düzenlediği hava saldırılarını değerlendirdi.

Ülkesinin çeşitli bölgelerindeki enerji tesislerinin hedef alındığına dikkati çeken Zelenskiy, enerji sistemindeki bakım ve onarım çalışmaları konusunda bilgi aldığını belirtti.

Saldırılar nedeniyle meydana gelen elektrik kesintilerinin giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Zelenskiy, "Maalesef 28 trafo merkezi ve diğer önemli enerji tesisleri hasar gördü." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, ülkesinin hava sahasının daha etkili korunması için çalışmaya devam ettiklerini vurgulayarak, "Çalışma düzeyinde yerine getirilmemiş siyasi anlaşmalar var. Ayrıca ABD Savaş Bakanlığı düzeyinde, hayati önem taşıyan bazı tedarik kalemlerinde gecikmeler söz konusu." görüşünü paylaştı.

ABD merkezli SpaceX'in Starlink sisteminin Ukrayna ordusunun kullandığı "askeri paket" internet hizmetinde hız kısıtlamaları yaşandığına işaret eden Zelenskiy, "Bu durum cephedeki lojistiğimizi yavaşlatıyor ve başta 'mid-strike' (orta menzilli saldırı) ile jet motorlu 'Şahed' tipi İHA avcıları olmak üzere farklı türdeki dronların kullanımını kısıtlıyor." bilgisini paylaştı.

Zelenskiy, Rusya'nın hava saldırıları nedeniyle 550 binden fazla ailenin elektriksiz kaldığını bildirdi.

Kaynak: AA
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