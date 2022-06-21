ZAPORİJYA - Ukraynalı çiftçiler ürünlerini satamamaktan endişe ediyor

Avrupa'nın tahıl ambarı olan Ukrayna'da çiftçiler, savaş nedeniyle zor günler geçiriyor. Savaşın yıkıcı etkilerine rağmen milyonlarca dekar arazide tarım yapmaya devam eden Ukraynalı çiftçiler, emeklerinin boşa gitmesinden endişe ediyor. Ukrayna'nın verimli topraklarında buğday ve arpa gibi tahıl ürünlerinin hasadına hazırlanan çiftçiler, bir taraftan da ekimini yaptıkları mısırın sulama ve seyrekleme gibi işlemlerine hız vermiş durumda. Geçen yıldan depolarda kalan milyonlarca ton tahılın ihracatına yönelik sıkıntılar hala devam ederken bu yılki mahsulün hasadı, çiftçileri kara kara düşündürüyor. Ülkede yaşanan yakıt sıkıntısı, taşıma maliyetlerini artırdı. Odessa üzerinden deniz yolu kullanılarak yapılan tahıl ihracatı, savaşın başlaması nedeniyle kesintiye uğradı. Bu yolun ne zaman kullanılacağı belirsizliğini koruyor. Deniz ticaretinin savaş nedeniyle durması, Ukrayna'yı kara ve demir yolunu kullanmaya zorluyor.