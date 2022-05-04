ZAPORİJYA - Mariupol'den tahliye edilen siviller
AA - Diego Herrera Carcedo - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken, Mariupol'den tahliye edilen Ukraynalılar, Zaporijya kentine getirildi.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken, Mariupol'den tahliye edilen Ukraynalılar, Zaporijya kentine getirildi. Tahliye edilenlerin arasında Mariupol'daki Azovstal fabrikası tesislerinde yaklaşık 2 ay mahsur kalan vatandaşların da olduğu belirtildi.
AA / Diego Herrera Carcedo - Güncel