ZAPORİJYA - Mariupol'den tahliye edilen siviller - Haberler

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ZAPORİJYA - Mariupol'den tahliye edilen siviller

AA - Diego Herrera Carcedo - Güncel
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken, Mariupol'den tahliye edilen Ukraynalılar, Zaporijya kentine getirildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken, Mariupol'den tahliye edilen Ukraynalılar, Zaporijya kentine getirildi. Tahliye edilenlerin arasında Mariupol'daki Azovstal fabrikası tesislerinde yaklaşık 2 ay mahsur kalan vatandaşların da olduğu belirtildi.

AA / Diego Herrera Carcedo - Güncel

Zaporijya, Mariupol, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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