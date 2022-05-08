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Zafer Bayramı öncesi genel prova

AA - Evgenii Bugubaev - Güncel
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Rusya'da Sovyetler Birliği'nin, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup edişinin 77. yılı kutlamalarının hazırlıkları sürüyor.

Rusya'da Sovyetler Birliği'nin, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup edişinin 77. yılı kutlamalarının hazırlıkları sürüyor. Başkent Moskova'da 9 Mayıs'ta yapılacak Zafer Bayramı askeri geçit töreninin genel provası yapıldı. Askeri ve savaş uçaklarının yanı sıra askeri helikopterler de provaya katıldı.

AA / Evgenii Bugubaev - Güncel

Nazi Almanyası, 30 Ağustos, Rusya, Sscb, Güncel, Haberler

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