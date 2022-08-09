Haber : Yuvasından düşen yavru yavru leylek korumaya alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yuvasından düşen yavru yavru leylek korumaya alındı

 - Güncelleme:

Yuvasından düşen yavru yavru leylek korumaya alındıOSMANİYE Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yuvasında düşen yavru leylek Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nde bakıma alındı.

Yuvasından düşen yavru yavru leylek korumaya alındı

OSMANİYE Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yuvasında düşen yavru leylek Doğa Koruma Ve Milli Parklar Müdürlüğü'nde bakıma alındı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Karagedik köyünde yavru leyleğin yuvasından düştüğünü gören köylüler durumu Bahçe DKMP Şefliğine bildirdi. Osmaniye DKMP Şube Müdürü Oktay Deniz'in talimatlarıyla harekete geçen ekipler kısa sürede köye intikal ederek yavru leyleği vatandaşlardan teslim alındı. Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale Merkezinde sağlık kontrolünden geçirilen yavru leyleğin vücudunda herhangi bir yaralanma olmadığı tespit edilirken açlıktan yorgun ve halsiz düştüğü belirlendi. Vitamin takviyesi yapılan leylek gözlem altına alınırken uçma yetisini kazandığında doğal ortama salınacağı öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Karagedik Osmaniye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title