Yusuf Özbey: Şanlıurfa'da Kuş Gözlemciliği ile Doğayı Koruyor

Şanlıurfa'da lise yıllarında kuş gözlemciliğine ilgi duyan ve 25 yıldır gözlem yapan su ürünleri mühendisi Yusuf Özbey, kentteki kuşları kayıt altına alıyor.

Şanlıurfa'da yaşayan Özbey, lise yıllarında Birecik ilçesindeki kelaynak üretim istasyonunda çalışan babasının turistlere tanıttığı kuşlara merak duydu.

Merakını geliştirip 25 yıl önce kuş gözlemciliğine adım atan Özbey, yaklaşık 14 yıl önce aldığı fotoğraf makinesiyle kuş fotoğrafçılığına yöneldi.

İlk zamanlarda tek başına kuş gözlemciliği yapan Özbey, daha sonra bu alana merak duyan 4 arkadaşıyla kuş türlerini gözlemlemeye başladı.

Boş zamanlarında kuş gözlemciliği yapan Özbey ve ekibi, kentte yaklaşık 300 kuş türünü gözlemledi.

Yusuf Özbey, AA muhabirine, kuş gözlemciliğine 25 yıl önce başladığını söyledi.

Özbey, şöyle konuştu:

"Şanlıurfa'da ilk gözleme başladığımızda kayıtlı kuş türü sayısı 90 civarındayken, ben ve daha sonra ekibe dahil olan arkadaşların çalışmaları sayesinde şu anda kayıt altına alınan kuş türümüz 300'e ulaştı. Şanlıurfa tarih, müzik, gastronomi kenti ama Şanlıurfa'nın bilinmeyen bir yönü vardı. O da sahip olduğu, potansiyeli olan doğa güzellikleriydi. Biz özellikle kuş alanına yoğunlaştık çünkü Şanlıurfa'da kuş alanında doğru dürüst bir çalışma yapılmamıştı. Eksiklik hissedilen bir alandı ve bu alanı kendi çapımızda biz doldurmaya çalıştık."

Farklı kuş türlerini görüntüledi

Özbey, Şanlıurfa'nın kuş çeşitliliği açısından oldukça zengin bir bölge olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa hem sulak alanları hem de yarı çöl dediğimiz bozkır ekosistemini bir arada bulundurması dolayısıyla kuş çeşitliliği adına oldukça zengin bir bölgedir. Biz bu bölgede çekimlere başladığımızda, gerçekten de sadece bölgemizde görülen endemik türlerin var olduğunun da farkındaydık. Bunlardan başlıcaları Çöl koşarı ve Çizgili ishak, tüm Avrupa ölçeğinde sadece Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde görülen bir baykuş türüdür. Çöl toygarı ve İbibik toygarını da 100 yıl sonra Türkiye'de ilk defa Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde görüntüledik. Sürmeli kız kuşu, yılın belli dönemlerinde Şanlıurfa'da konaklıyor. Göç yolu Kazakistan ve Arabistan çölleri arasında oluyor. Sadece Şanlıurfa'da göç döneminde 15 gün kalıyor. O da Ceylanpınar sahasında ve biz her yıl bunların sayımlarını yapıyoruz."

Kuş gözlemciliğinin zorluğu

Kuş fotoğrafçılığının sabır ve emek isteyen bir alan olduğuna dikkati çeken Özbey, saatlerce yere yatarak bir kuşu çekmeye çalıştıklarını anlattı.

Küresel ısınmanın kuşlar üzerindeki etkisinden bahseden Özbey, "Küresel ısınma, bütün canlılara olduğu gibi kuşlara da çok büyük etkiler yapıyor maalesef. Özellikle bizim bu son dönemlerde daha güneyde görülmesi gereken Türkiye'nin sınırında görülmeyen kuşlar daha kuzeye, Türkiye'ye kadar çıkmaya başladılar. Bunlardan başlıca örneğini Türkiye'de üçüncü kaydını alarak literatüre dahil ettiğimiz Akyanaklı Arap bülbülünü söyleyebilirim. Onun dışında İbibik toygarı 100 sonra Türkiye'de gördük. O da yine küresel ısınmaya bağlı besin zincirindeki besin kaynaklı göçlerden sebep yukarıya, daha kuzeye geliyorlar. Bu kuşların küresel ısınmaya bağlı olarak göç etmesi gerçekten aslında üzüntü veriyor ama bizim için de bir mutluluk kaynağı çünkü görmediğimiz, görmemiz çok zor olan türleri görmemizi sağladı." ifadelerini kullandı.

Bilinçsiz avcılık yapanlara doğadaki canlıları silahla öldürmek yerine kendileri gibi fotoğraf makinesiyle ölümsüzleştirmelerini öneren Özbey, bazı kuş türlerini çekmek için Türkiye'nin farklı bölgelerine de gittiklerini sözlerine ekledi.