Yusuf Ercanlı, AK Parti Kale İlçe Başkanlığına Yeniden Seçildi
AK Parti Kale İlçe Başkanlığına düzenlenen kongrede mevcut başkan Yusuf Ercanlı, tek aday olarak güven tazeledi. Kongreye milletvekilleri ve il başkanı da katıldı.
Ak Parti Kale İlçe Başkanlığına Yusuf Ercanlı tekrar seçildi.
Esnaf Odası Toplantı salonunda düzenlenen kongreye; AK Parti Milletvekilleri Cahit Özkan ve Nülgün Ök'ün yanı sıra il başkanı Yücel Güngör katıldı.
Tek adayın yer aldığı kongrede mevcut başkan Yusuf Ercan güven tazeledi.