Yurt Dışında Oy Kullanma İşlemi Başladı… CHP Münih Temsilcisi Tomakin: "Her Şey Çok Güzel Olacak"

CHP Münih temsilcilerinden Üzeyir Tomakin, “Avrupa’da ve Amerika’da 27 Nisan seçimlerin başlama tarihi. Bu süreçte biz, kendi seçmenlerimize ulaşım sağladık, özellikle yaşlı insanları nasıl getireceğimize dair bir koordinasyon yapıyoruz. En kısa zamanda, en güzel şekilde bu insanlara ulaşıyoruz ve yardımcı oluyoruz. Her şey çok güzel olacak” dedi.

CHP Münih temsilcilerinden Üzeyir Tomakin, "Avrupa'da ve Amerika'da 27 Nisan seçimlerin başlama tarihi. Bu süreçte biz, kendi seçmenlerimize ulaşım sağladık, özellikle yaşlı insanları nasıl getireceğimize dair bir koordinasyon yapıyoruz. En kısa zamanda, en güzel şekilde bu insanlara ulaşıyoruz ve yardımcı oluyoruz. Her şey çok güzel olacak" dedi.

14 Mayıs'ta yapılacak 13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimi için yurt dışında oy kullanma işlemi başladı. CHP Münih temsilcilerinden Üzeyir Tomakin, şunları söyledi:

"Münih Temsilciler Grubu'ndaki 9 üyeden birisiyim. Avrupa'da ve Amerika'da 27 Nisan seçimlerin başlama tarihi. Bu süreçte biz, kendi seçmenlerimize ulaşım sağladık, özellikle yaşlı insanları nasıl getireceğimize dair bir koordinasyon yapıyoruz. En kısa zamanda, en güzel şekilde bu insanlara ulaşıyoruz ve yardımcı oluyoruz. Her şey çok güzel olacak."

"CUMHURİYET HALK PARTİSİ'Nİ İKTİDARA TAŞIMAK İÇİN HEYECANLIYIZ, UMUTLUYUZ"

Münih'te oy kullanan bir yurttaş ise "Yıllardan beri Cumhuriyet Halk Partisi'ne hizmet ediyoruz. Bu seçimlerde de üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz. Bay Kemal'i iktidara taşımak, Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara taşımak için heyecanlıyız, umutluyuz. ve diyoruz ki her şey çok güzel olacak" dedi.