Yurdun en doğusundaki yaylalar ilkbahar yağışlarıyla canlandı - Haberler

IĞDIR (AA) - Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Iğdır'da etkili olan kar ve yağmur yağışıyla yaylalar canlandı.

Ilıman bir iklime sahip, küçükbaş hayvancılık ve tarım ürünleri üretiminde Doğu Anadolu'nun önemli merkezlerinden olan kentte mart ayından itibaren yağışlar etkili olmaya başladı.

İlkbahar mevsimini yağışlarla geçiren ve akarsuları ile doğası canlanan yaylalarda otlaklar yeşerdi, etraf çiçeklere bezendi.

Son aylarda yaşanan yağışların, ot kalitesini ve otlatma sezonunu uzatacağı düşünülen yaylalara besiciler yavaş yavaş çıkmaya başladı.

Iğdır Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz Şimşek, AA muhabirine, ilkbahardaki yağışların özellikle hayvancılık açısından faydalı olacağını söyledi.

Türkiye'nin en kurak şehirleri arasında Iğdır'ın ilk sıralarda yer aldığını ifade eden Şimşek, "Maalesef bölge kış boyunca hem yağmur hem de kar alamadı. Özellikle mart ayında yağan kar ve mayıs ayının başından beri yağan yağmurlar bölgede hem tarım hem de hayvancılık açısından çok faydalı olacaktır." dedi.

"Yağışlar yer altı sularını, yaylaları besleyecek"

Yöre halkının tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlandığına işaret eden Şimşek, "Mart ayında yağan kar yer altı sularını, yaylaları besleyecek. Yaylalarda ot kalitesi ile otlatma süresinin uzamasının bölge hayvancılığı açısından oldukça olumlu sonuçlar vereceğini düşünüyorum. Tarım sezonu başladı, yağan bu yağmurlar verim artışında mutlaka etkili olacaktır." diye konuştu.

Şimşek, bölgede yaklaşık 15 gündür aralıksız şekilde yağmur yağdığını hatırlatarak, yağışların faydasının şimdiden görüldüğünü söyledi.

Ciddi olarak gözle görülür bir şekilde dağlarda otların yeşerdiğini anlatan Şimşek, "Yağışlar özellikle Iğdır, Ağrı ve Kars arasındaki Sinek Yaylası bölgesi hayvancılığı için çok önemli, etkisini şimdiden görüyoruz. Yayla göçleri başladı, bu göçlerle birlikte bölgede hayvancılık faaliyetleri yoğunlaşacaktır." ifadelerini kullandı.