Yunusemre Belediyesi Muradiye Mahallesi'nde Parke Taşı Döşeme Çalışmalarını Sürdürüyor

Yunusemre Belediyesi, Muradiye Mahallesi'nde bozulan ve ihtiyaç duyulan sokaklarda kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 406, 409, 411, 413, İşlek, Çeltik ve Kurmay Sokak'ta parke taşı döşeme çalışması yapıyor. Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, vatandaşların konforlu bir şehirde yaşayacaklarını belirtti.

Yunusemre Belediyesi, Muradiye Mahallesi'nde bozulan ve ihtiyaç duyulan sokaklarda kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yunusemre Belediyesi Muradiye Mahallesi'nde taş döşeme çalışması gerçekleştiriyor. Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 406, 409, 411, 413, İşlek, Çeltik ve Kurmay Sokak'ta parke taşı döşeme çalışması yapıyor. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, parke taşı döşeme çalışmalarının ardından bölgede yaşayan vatandaşların konforlu bir şehirde yaşayacaklarını belirtti. Başkan Çerçi, "Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz Muradiye Mahallemizde yoğun bir şekilde çalışıyor. Ekiplerimiz mahallemizdeki 7 sokakta kilit parke taşı, bordür ve oluk döşemesi gerçekleştirdi. Ekiplerimizin çalışmaları belirli bir program dahilinde devam edecek" dedi. - MANİSA