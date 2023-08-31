Yunusemre Belediyesi Barbaros Mahallesi'nde Kilitli Parke Taşı Döşeme Çalışmalarını Sürdürüyor

Yunusemre Belediyesi, Barbaros Mahallesi'nde bozulan ve ihtiyaç duyulan sokaklarda kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 20 sokakta 15 bin metrekare parke taşı döşerken; bin metre bordür ve 2 bin 600 metre oluk çalışması gerçekleştirdi.

Yunusemre Belediyesi, Barbaros Mahallesi'nde bozulan ve ihtiyaç duyulan sokaklarda kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını sürdürüyor.

Barbaros Mahallesi'nde bozulan ve ihtiyaç duyulan 20 sokak Yunusemre Belediyesi tarafından yenilendi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmada 15 bin metrekare parke taşı döşerken; bin metre bordür ve 2 bin 600 metre oluk çalışması gerçekleştirdi. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ekiplerin belirli bir program dahilinde çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. Başkan Çerçi, "Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz Barbaros mahallemizde yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerimiz son zamanlarda 20 sokakta kilit parke taşı, bordür ve oluk döşemesi gerçekleştirdi. Ekiplerimizin çalışmaları belirli bir program dahilinde devam edecek. Barbaros mahallemizde yaşayan vatandaşlarımıza yaptığımız çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - MANİSA