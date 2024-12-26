Yunus Emre Enstitüsü İslamabad'da Yeni Ofisini Açtı

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yeni ofisini hizmete açtı.

Allame İkbal Açık Öğretim Üniversitesi işbirliğiyle üniversite kampüsünde açılan YEE İslamabad Ofisi, üniversite öğrencileri ve ilgililer için Türkçe derslerinin yanı sıra Türk kültürüyle ilgili kurslar düzenleyecek.

YEE İslamabad Ofisinin açılış törenine, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, YEE Pakistan Koordinatörü Halil Toker, Pakistan Federal Enformasyon ve Yayıncılık, Ulusal Miras ve Kültür Bakanı Ataullah Tarar, Allame İkbal Açık Öğretim Üniversitesi Rektörü Nasir Mahmud ve İslamabad'daki Türk kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

Büyükelçi Neziroğlu, burada yaptığı konuşmada, YEE'nin Türkçe ve Türk kültürüne yönelik dünya çapındaki faaliyetlerini anlattı.

Kültürel faaliyetlerin iki ülke ilişkilerini de geliştireceğini dile getiren Neziroğlu, Lahor ve Karaçi'den sonra İslamabad'da da YEE ofisinin açılışını yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Pakistan ve Türkiye arasında uzun yıllara dayanan derin ve özel bir bağ bulunduğuna dikkati çeken Neziroğlu, "Bugün İslamabad'da bu kültür merkezinin açılışını yaparak, Türkiye ve Pakistan arasındaki kültürel işbirliğini daha da ileri seviyeye taşımak için önemli bir adım daha atıyoruz." dedi.

Pakistan Federal Enformasyon ve Yayıncılık, Ulusal Miras ve Kültür Bakanı Tarar da Pakistan ve Türk halklarının köklü ilişkilere sahip olduğunu vurgulayarak, YEE'nin Pakistan'daki yeni ofisinin hayırlı olması temennisinde bulundu.