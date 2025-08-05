Yüksekova'da İki Firari Hükümlü Gümrük Kapısında Yakalandı

Yüksekova'da İki Firari Hükümlü Gümrük Kapısında Yakalandı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü Esendere Gümrük Kapısı'nda yakalanarak cezaevine gönderildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü, Esendere Gümrük Kapısı'nda yakalandı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının aranan kişilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucunda, hakkında "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık " ve "silahla yağma" suçlarından 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.M ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.A, Esendere Gümrük Kapısı'nda gözaltına alındı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
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