Yüksek Gerilim Hattı Kargayı Düşürdü, Tarlada Yangın Çıktı

Yüksek Gerilim Hattı Kargayı Düşürdü, Tarlada Yangın Çıktı
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yüksek gerilim hattındaki telde elektriğe kapılan karga düştü. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde yüksek gerilim hattındaki telde elektrik akımına kapılan karga düştüğü tarlada ot yangının neden oldu. Yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Alaplı ilçesi Yeni Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallenin üstünden geçen yüksek gerilim hattında tele konan karga, elektrik akımına kapıldı. Yanıp tarlaya düşen karga, otları tutuşturdu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangında 1 dönüm alan zarar gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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