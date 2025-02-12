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Yük Treni Minibüse Çarptı, Sürücü Yaralandı

Yük Treni Minibüse Çarptı, Sürücü Yaralandı
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Tokat'ın Zile ilçesinde hemzemin geçitte meydana gelen kazada, yük treni minibüse çarparak sürücüyü yaraladı. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılırken tren seferine devam etti.

Tokat'ın Zile ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı minibüsün sürücüsü yaralandı.

Samsun-Sivas hattında hareket halindeki yük treni, Çamdere köyü yakınlarında hemzemin geçitte Rıza Ş'nin kullandığı 06 EHK 048 plakalı kargo firmasına ait minibüse çarptı.

Kazada minibüs sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trenin ise kazadan bir süre sonra seferine devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Necmettin Eryılmaz - Güncel
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