YSK, Beykoz'da yeniden sayım kararını geri çekti! Mazbata CHP'li adaya verilecek

YSK, Beykoz Belediyesi seçim sonuçlarıyla ilgili tekrar sayım kararını geri çekti. Bu karara göre seçimde yüzde 45,87 oy oranına ulaşan CHP'li Alaattin Köseler'e mazbata verilecek.

CHP İL BAŞKANI: YENİDEN HOŞGELDİN

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, gelişmeyi sosyal medya üzerinden duyurarak Beykoz'la ilgili "Yeniden hoşgeldin" ifadesini kullandı. Çelik'in paylaşımı şöyle:

"YSK'ya yaptığımız itiraz kabul edildi, Beykoz'da il seçim kurulunun yeniden sayım kararı YSK tarafından kaldırıldı.

Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler'in mazbatasını almasının önünde hiç bir engel kalmadı! Yeniden hoşgeldin @Beykoz_Bld

Gaziosmanpaşa'da sayım devam ediyor. Bahçelievler, Pendik, Ümraniye, Arnavutköy ve Bahçelievler'de itirazlarımız devam ediyor. Sürecin titizlikle takipçisiyiz!"

NE OLMUŞTU?

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi sonucunda Beykoz'da CHP adayı Alaattin Köseler yüzde 45,87 oy oranına ulaşırken mevcut başkan ve AK Parti adayı Murat Aydın yüzde 44,91 oy oranıyla ikinci sırada yer almıştı. Bin 433 oy farkı sonrasında AK Parti'den sonuçlara itiraz yapılmış, İl Seçim Kurulu oyların yeniden sayılması yönünde karar almıştı.