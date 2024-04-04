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YSK, Beykoz'da yeniden sayım kararını geri çekti! Mazbata CHP'li adaya verilecek

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YSK, Beykoz Belediyesi seçim sonuçlarıyla ilgili tekrar sayım kararını geri çekti. Bu karara göre seçimde yüzde 45,87 oy oranına ulaşan CHP'li Alaattin Köseler'e mazbata verilecek.

CHP İL BAŞKANI: YENİDEN HOŞGELDİN

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, gelişmeyi sosyal medya üzerinden duyurarak Beykoz'la ilgili "Yeniden hoşgeldin" ifadesini kullandı. Çelik'in paylaşımı şöyle:

"YSK'ya yaptığımız itiraz kabul edildi, Beykoz'da il seçim kurulunun yeniden sayım kararı YSK tarafından kaldırıldı.

Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler'in mazbatasını almasının önünde hiç bir engel kalmadı! Yeniden hoşgeldin @Beykoz_Bld

Gaziosmanpaşa'da sayım devam ediyor. Bahçelievler, Pendik, Ümraniye, Arnavutköy ve Bahçelievler'de itirazlarımız devam ediyor. Sürecin titizlikle takipçisiyiz!"

YSK, Beykoz'da yeniden sayım kararını geri çekti! Mazbata CHP'li Alaattin Köseler'e verilecek

NE OLMUŞTU?

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi sonucunda Beykoz'da CHP adayı Alaattin Köseler yüzde 45,87 oy oranına ulaşırken mevcut başkan ve AK Parti adayı Murat Aydın yüzde 44,91 oy oranıyla ikinci sırada yer almıştı. Bin 433 oy farkı sonrasında AK Parti'den sonuçlara itiraz yapılmış, İl Seçim Kurulu oyların yeniden sayılması yönünde karar almıştı.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

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Yorumlar (10)

Metin Saglam:

bütün çabalar boşa çırpınsanız da o kadar oluyor kesin sonuç

95
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osman baglar:

ıslak imzalı tutanaklar ellerinde var zaten kaybettiklerini biliyorlar tekrar sayım istemelerinin sebebi bir Ali Cengiz oyunu çevirmek ama yemiyor kimse bu oyunları artık..

95
30
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Yusuf null:

bu ali cengiz oyununu yapan baştan yapar. ama yok siz kazanırsanır hiç bi sorun yok değilmi

yanıt11
yanıt19
Blackened:

Sizinkiler itiraz edince kedi var ama

yanıt6
yanıt0
Vatan Daş:

Bu kadar da çırpınmanın ne anlamı var millet istemiyor işte. Sayılmış sandıklara yeniden oy mu atacaklar.

71
18
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Doğrucu vatandaş:

Alisi, Velisi, Delisi... Hepsi aynı, kim gelirse gelsin ülkede "Ahlak" kalmadığı için sonuç hiç değişmeyecek! Götüren götürecek, götürmeyene de bakılıp gülünecek.

49
7
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Ercan Sevinc:

YSK ne yaptığını bilmiyor amacı kargaşa kaos yaratmak galiba

30
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Arda Yıldız:

İnsanda utanma olur. Pendikte ne sorun varda itiraz ediyorsunda Beykozdaki itirazı reddediyorsun?

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bekir yapici:

yapildigi iddia edilen sahtekarliklari bu gün bir kac dilde yayin yapan alman internet haber sitesinde okudum bu haber secimi takip eden yabancilarin tesbitimi yoksa bizim medya veya basinimizdanmi aldilar bilemem ancak yazilanlar gercekse ülkemiz adina utanc verici bir durum mesela güneydoguda bir ilcede 3000 bin tasimali ve bazi yerlerde olmayan yasamayan kisilerin oy kullandigi belgelerin ve oylarin yer el degistirdigi falan gibi seyler yaziyor.

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öti1941:

Biz hicbir seyde, hile-sahtekarlik,yapmadan yasayamayiz.ADETTENDIR (:

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