Yozgat'ta Süryanice ve İbranice yazılı, altın işlemeli kitap ele geçirildi

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, Süryanice ve İbranice yazılı, altın işlemeli kitap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak kazı ve soygunlarla elde edilen tarihi eser niteliğindeki kitabın satılmaya çalışıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, ilçe merkezinde düzenledikleri operasyonda 3 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların üzerinde, Süryanice ve İbranice yazılı, altın işlemeli ve Hristiyanlık dinine ait olduğu değerlendirilen 13 sayfadan oluşan tarihi eser niteliğinde kitap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Sait Çelik
