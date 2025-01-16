Üye Girişi
Haberler
İsrail: Hamas tüm maddeleri onaylayana kadar Kabine toplanmayacak

Dünya rahat nefes almışken İsrail yine yaptı yapacağını
Hamas'tan İsrail'in 'kriz' iddiasına yanıt: Arabulucular tarafından duyurulan anlaşmaya bağlıyız

Ateşkeste geri adım! İsrail'in iddialarına Hamas'tan ilk yanıt
İstanbul'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi

Bilanço ağırlaşıyor! İstanbul'da 7 ölüm daha
Narin'in akrabalarından 50 civarında çocuğa devlet acil müdahalede bulundu

Bakanlıktan Narin'in akrabası olan 50 çocuk için ses getirecek adım

Yozgat'ta Hırsızlık Zanlısı Gözaltına Alındı

Yozgat'ta Hırsızlık Zanlısı Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta jandarma, bir köydeki evden yapılan hırsızlık sonrası şüpheli Y.D.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada birçok çalıntı malzeme ele geçirildi.

Yozgat'ta hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT timleri, merkeze bağlı bir köyde evden hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu, şüpheli Y.D. gözaltına alındı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 27 güneş paneli, çapa motoru, hidrofor, dinamo, dalgıç pompası, kaynak makinesi, hızar motoru ve jeneratör ele geçirdi.

Çalıntı malzemeler sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Bahadır Muhlis Gökgül - Güncel
img

Son ankette çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu
img

Fenerbahçe'nin istediği yıldızı çuvalla para verip aldılar
img

Bu teklifi kimse reddedemez! Cimbom'a Zaha piyangosu vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seçim anketinde çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu

Son ankette çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu
Müdür yardımcısını bıçaklayan gencin asıl hedefi başkasıymış: Onu bıçakla parçalara ayıracaktım

Müdür yardımcısını bıçaklayan gencin asıl hedefi başkasıymış
Ronaldo'nun sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın

Sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın
Hülya Avşar'ı sinirlendiren soru! 'Manyak mısın oğlum?'

Hülya Avşar'ı sinirlendiren soru!
Otobüste oturan kızlara bakarak kendini tatmin etti

İETT otobüsünde mide bulandıran görüntü! Saniye saniye kaydettiler
Fenerbahçe'nin istediği yıldızı dünya devi aldı

Fenerbahçe'nin istediği yıldızı çuvalla para verip aldılar

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.