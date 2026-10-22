Yozgat operasyonunda 430 sentetik hap ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı

Yozgat operasyonunda 430 sentetik hap ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yozgat'ta kent merkezi ve Yerköy ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 430 sentetik uyuşturucu hap ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu hap ve madde ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ve Yerköy ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen şüphelileri takibe alan ekipler, zanlıların araçlarında uyuşturucu madde bulundurduklarını??????? tespit etti.
Zanlıların araçlarında yapılan aramalarda, 430 sentetik uyuşturucu hap ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan S.K, H.K, Y.Y, K.Y, K.Ş. ve F.U'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.