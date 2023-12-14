Yolu kapatıp, havaya ateş açtılar; o anlar kamerada (2)
İKİSİ DE SERBESTBursa'da, sokak düğünü sırasında yolu kapatan kalabalık gruptan havaya ateş açan ve gözaltına alınıp emniyetteki işlemlerinin ardından 'genel güvenliği kasten tehlikeye atmak' suçundan adliyeye sevk edilen H.T. ve D.D., savcılık sorgusundan sonra serbest bırakıldı.
İKİSİ DE SERBEST
Bursa'da, sokak düğünü sırasında yolu kapatan kalabalık gruptan havaya ateş açan ve gözaltına alınıp emniyetteki işlemlerinin ardından 'genel güvenliği kasten tehlikeye atmak' suçundan adliyeye sevk edilen H.T. ve D.D., savcılık sorgusundan sonra serbest bırakıldı.
İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA,