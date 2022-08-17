Üye Girişi
Haberi Paylaş

YÖK Başkanı Özvar'dan vakıf üniversitelerine 'indirim' çağrısı (2)

YÖK Başkanı Özvar'dan vakıf üniversitelerine 'indirim' çağrısı (2)

Güncel Haberler

'İSTİŞARE MAHİYETİNDE BAZI KARARLAR ALDIK'Basına kapalı devam eden TOBB Yükseköğretim Meclisi İstişare Toplantısı sonrası YÖK Başkanı Erol Özvar ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu açıklamada bulundu.

'İSTİŞARE MAHİYETİNDE BAZI KARARLAR ALDIK'

Basına kapalı devam eden TOBB Yükseköğretim Meclisi İstişare Toplantısı sonrası YÖK Başkanı Erol Özvar ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu açıklamada bulundu. YÖK Başkanı Özvar, vakıf üniversitesi temsilcileri ile bir araya geldiklerini belirterek, "Ayrıntılı bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmeler neticesinde bu yıl yükseköğretim kurumları sınavı sonrasında üniversiteleri kazanan ve aralarında vakıf üniversitelerini kazanan öğrencilerle ilgili olmak üzere istişari mahiyette bazı kararlar aldık" dedi.

'ÖĞRENCİLERİMİZE DESTEK VERİLMESİ KARARLAŞTIRILDI'

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise yaptığı açıklamada, "Toplantımızın neticesinde bu yıl kontenjanları fevkalade doluluk, yerleştirme oranları da dikkate alınarak vakıf üniversitelerimizin öğrenim ücretleri konusunda kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerimize imkanlar ölçüsünde destek verilmesi kararlaştırıldı. Toplantıda ayrıca, kayıt yaptıracak öğrencilerimizin barınma ihtiyaçları da imkanlar ölçüsünde vakıf üniversitelerimizce değerlendirilerek çözüm için gayret sarf edileceği kararı da bağlandı" ifadelerini kullandı.

Gizem KARADAĞ- Canberk ÖZTÜRK/ANKARA, -


Demirören Haber Ajansı / Gizem Karadağ - Güncel

Erol Özvar Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title