Yıldırım Düşmesi Sonucu Çam Ağacı Yıkıldı, Evde Hasar Meydana Geldi

RİZE'de, yıldırım düşmesi sonucu çam ağacı yıkıldı, yakınındaki evde hasar meydana geldi.

Merkeze bağlı Pazarköy köyü Kartaltepe Mahallesi'nde bugün saat 07.00 sıralarında mezarlığa yıldırım düştü; çam ağacı yıkıldı, mezarlık duvarı hasar gördü. Yıldırım, mezarlık yakınındaki Fatmagül-Ahmet Özsarı'ya ait tek katlı eve de zarar verdi. Evin aydınlatmaları patladı, kolonlarında hasar oluştu. Gürültüyle uyanan aile üyeleri ise tedirginlik yaşadıkları anları anlattı.

Yıldırımın çok şiddetli patlamayla düştüğünü söyleyen ev sahibi Ahmet Özsarı, "Evin içine sanki bomba düştü sandık. Ondan sonra dışarıda çam ağacına yıldırım düştüğünü anladık. Evde fazla hasar yok ama yıldırım evin lambasından girip, dışarıdaki kolonun dibinden çıkmış. Çok şiddetli bir patlama oldu. Bomba patlar gibi oldu. Ev sallandı. O anda evde çocuklar uyuyordu. İşe gitmek için kalktığımızda dehşet anını yaşadık. O anların tarifi pek mümkün olmuyor" dedi.

'ATEŞ TOPU GİBİ BİR ŞEY GELDİ'

Fatmanur Özsarı ise "Ben evin içinde bomba patladığını sandım. Böyle bir anda gözümün önünde ateş topu gibi bir şey geldi. Gerisini hatırlamıyorum, kızımı sakinleştirmeye çalıştım. Eşim sonradan kapıyı açınca girişin lambasının düştüğünü, çam ağacın parçalanıp her yere saçıldığını görmüş. Ben yatmadan önce beyaz eşya hariç her şeyin fişini çeker öyle yatarım. Önlemimi almasaydım daha kötü şeyler de olabilirdi" diye konuştu.