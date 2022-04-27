Yetimler Vakfı Silvan'da 100 çocuğa giysi desteği sundu

Yetimler Vakfı Silvan Temsilciliği, ilçedeki 100 çocuğa bayramlık giysi yardımı yaptı.

"Bir yetimi de sen giydir" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında hayırseverlerin yardımlarıyla ilçedeki bir mağazaya giderek aileleriyle bayramlık kıyafet alan çocuklara vakfın üye ve gönüllüleri de yardımcı oluyor.

Yetimler Vakfı Silvan Temsilcisi Selam Biçen, yardım çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, "Türkiye'nin dört bir tarafından hayırseverlerin yapmış olduğu yardımlarla ilçemizdeki ailelere bayramlık elbise yardımında bulunduk. Vesile olan, emeği ve katkısı bulunan bütün hayırseverlerden Allah razı olsun." dedi.

Ramazan Bayramı öncesinde bayramlık giysilerine kavuşmanın sevinci yaşayan çocuklar ve aileleri hayırseverlere ve Yetimler Vakfına teşekkür etti.