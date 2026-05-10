Engelli kızına 36 yıldır bebek gibi bakıyor

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Yeter Kandemir, havale geçirerek engelli kalan kızı Fatma'ya 36 yıldır bebek gibi bakıyor. Eşini kaybettikten sonra artan yüküne rağmen anneliğin kutsallığına vurgu yapıyor.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde Yeter Kandemir (54), geçindiği havalenin ardından engelli kalan kızı Fatma'ya (36) bebek gibi bakıyor.

Reyhanlı ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde oturan Yeter Kandemir'in 7 çocuğundan Fatma, doğumdan kısa süre sonra havale geçirerek engelli kaldı. Yatağa bağımlı olan ve konuşamayan Fatma'ya 36 yıldır annesi Yeter Kandemir bakıyor. 7 yıl önce eşini de kaybeden Yeter Kandemir, bebek gibi baktığı kızına ilk günden beri aynı şefkati gösterdiğini söyledi.

'BANA BİR ŞEY OLURSA KIZIMA KİM BAKACAK'

Yaşadığı zorluklara rağmen anneliğin çok iyi bir duygu olduğunu kaydeden Yeter Kandemir, "Bebeğim doğduğunda havale geçirdiği için engelli kaldı. Bu durumun sonradan farkına vardık. Eşimi kaybettikten sonra yüküm biraz daha arttı ama annelik duygusu bambaşka. Kızım engelli olduğu için tek başına bırakamıyorum, güvenip başkasına emanet ederek bir yere gidemiyorum. Adeta bir bebek gibi. Konuşamıyor, kalkamıyor, ihtiyaçlarını gideremiyor. Başımı yastığa koyduğumda, 'Bana bir şey olursa kızıma kim bakacak?' diye düşünüyorum. En büyük endişem bu. Kim bakarsa baksın, annesi gibi kimse bakamaz. Annelik çok kutsal" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
