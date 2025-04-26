Yeşilırmak Nehri'nde Balık Ölümleri: İnceleme Başlatıldı
Tokat'ın Turhal ilçesinden geçen Yeşilırmak Nehri'nde birçok balığın öldüğü tespit edildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ölümlerle ilgili inceleme başlatarak numuneler aldı.
Turhal ilçe merkezinden geçen Yeşilırmak Nehri'nde çok sayıda balığın öldüğünü görenler, yetkililere haber verdi. İhbarla bölgeye giden İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ırmakta inceleme yaparak numune aldı. Balıkların ölüm nedeni araştırılıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel