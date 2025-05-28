Yeşilay Kadınlar Komisyonu'ndan Öğrencilere Oyuncak Hediyesi

Yeşilay Kadınlar Komisyonu'ndan Öğrencilere Oyuncak Hediyesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilay Afyonkarahisar Şubesi Kadınlar Komisyonu, 'Hayalimdeki Oyuncak Projesi' kapsamında ilkokul öğrencilerine hayallerindeki oyuncakları hediye etti. Proje, çocukların hayal dünyalarını desteklemeyi amaçlıyor.

Yeşilay Afyonkarahisar Şubesi Kadınlar Komisyonu tarafından Sandıklı ilçesinde "Hayalimdeki Oyuncak Projesi" kapsamında ilkokul öğrencilerine oyuncak hediye etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yeşilay Afyonkarahisar Şubesi Kadınlar Komisyonu, "Hayalimdeki Oyuncak Projesi" kapsamında iş birliği yaptı.

Proje kapsamında, Menteş ile Kozvan köylerindeki ilkokul öğrencilerinden hayallerindeki oyuncakları çizmeleri istendi.

Çocukların hayallerindeki çizdikleri oyuncaklar, Yeşilay Afyonkarahisar Şubesi Kadınlar Komisyonu tarafından değerlendirilerek gerçeğe dönüştürüldü.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, Yeşilay Afyonkarahisar Şube Başkanı Arif Kavas ve kadın komisyonu üyeleri, öğrencilere hayallerindeki oyuncakları dağıttı.

Öğrenciler, aldıkları oyuncak hediyeleri için Yeşilay'a teşekkür etti.

Kavas, "Yeşilay olarak, yalnızca bağımlılıklarla değil, bağımlılıklara zemin hazırlayan sosyal eksikliklerle de mücadele ediyoruz. 'Hayalimdeki Oyuncak Projesi', çocukların hayal dünyasına bir köprü kurarken, aileleri de bu yolculuğa dahil eden çok yönlü bir çalışmaydı. Geleceğe umutla bakmamızın yolu, çocuklarımızın hayallerine kulak vermekten geçiyor."ifadesini kullandı.

Öte yandan, her iki okulda da Benim Kulübüm Yeşilay uygulaması kapsamında farkındalık etkinlikleri düzenlendi, velilere yönelik de "Bağımlılıklardan Koruyan Aile" başlıklı bilinçlendirme eğitimi gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa için görevlendirdiği 10 isim belli oldu

10 isme kritik görev! İşte "Talimat verdim" dediği kurmayları
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo

İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
Suudi Arabistan'da Prens Selman'a karşı isyan başlattılar

Suudi Arabistan'da Prens Selman'a karşı isyan başlattılar
İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz etkin pişmanlıktan yararlanıp tahliye oldu

İmamoğlu'na yakın bir isim daha itirafçı olup tahliye edildi
Yumurta ihracatına TSK için yeni düzenleme getirildi

Yumurta ihracatına TSK için yeni düzenleme getirildi
SGK zaman aşımı nedeniyle emekli maaşlarının kesilebileceği uyarısı yaptı

SGK'dan emeklilere uyarı! Maaşınız yanabilir
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 144 şüpheli yakalandı

9 ilde dev operasyon! Banka hesaplarındaki para dudak uçuklattı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Mide bulandıran görüntüler Türkiye'den! Çıplak ayakla salatalık havuzuna daldı

Mide bulandıran görüntüler Türkiye'den! Hindistan'dan ne farkımız var?
Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Gazze'de çekilen fotoğraf Nazi kampına benzetildi

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Nazi kampındaki ikonik ana benzetildi
Bir cümlesi yüzünden 12 yaşındaki Meryem'i katlettiğini itiraf etti

Bir cümlesi yüzünden 12 yaşındaki Meryem'i katlettiğini itiraf etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, Laçın Havalimanı'nın açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev'den Azerbaycan'da tarihi açılış
Mourinho ile ipler tamamen koptu: Fenerbahçe'nin yeni antrenörü için bomba iddia

Fenerbahçe'nin yeni antrenörü için bomba iddia
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü

Ağıla girdiğinde hayvanlarını korkunç şekilde buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.