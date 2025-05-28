Yeşilay Kadınlar Komisyonu'ndan Öğrencilere Oyuncak Hediyesi

Yeşilay Afyonkarahisar Şubesi Kadınlar Komisyonu tarafından Sandıklı ilçesinde "Hayalimdeki Oyuncak Projesi" kapsamında ilkokul öğrencilerine oyuncak hediye etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yeşilay Afyonkarahisar Şubesi Kadınlar Komisyonu, "Hayalimdeki Oyuncak Projesi" kapsamında iş birliği yaptı.

Proje kapsamında, Menteş ile Kozvan köylerindeki ilkokul öğrencilerinden hayallerindeki oyuncakları çizmeleri istendi.

Çocukların hayallerindeki çizdikleri oyuncaklar, Yeşilay Afyonkarahisar Şubesi Kadınlar Komisyonu tarafından değerlendirilerek gerçeğe dönüştürüldü.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, Yeşilay Afyonkarahisar Şube Başkanı Arif Kavas ve kadın komisyonu üyeleri, öğrencilere hayallerindeki oyuncakları dağıttı.

Öğrenciler, aldıkları oyuncak hediyeleri için Yeşilay'a teşekkür etti.

Kavas, "Yeşilay olarak, yalnızca bağımlılıklarla değil, bağımlılıklara zemin hazırlayan sosyal eksikliklerle de mücadele ediyoruz. 'Hayalimdeki Oyuncak Projesi', çocukların hayal dünyasına bir köprü kurarken, aileleri de bu yolculuğa dahil eden çok yönlü bir çalışmaydı. Geleceğe umutla bakmamızın yolu, çocuklarımızın hayallerine kulak vermekten geçiyor."ifadesini kullandı.

Öte yandan, her iki okulda da Benim Kulübüm Yeşilay uygulaması kapsamında farkındalık etkinlikleri düzenlendi, velilere yönelik de "Bağımlılıklardan Koruyan Aile" başlıklı bilinçlendirme eğitimi gerçekleştirildi.