Yere dökülen unlarla lavaş üreten fırına 21 bin lira ceza - Haberler

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Yere dökülen unlarla lavaş üreten fırına 21 bin lira ceza

Demirören Haber Ajansı - Uğur Akagündüz - Güncel
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Yere dökülen unlarla lavaş üreten fırına 21 bin lira ceza

EDİRNE'de, yere dökülen unları kürekle toplayıp yine lavaş yapımında kullanan fırına toplam 21 bin 296 lira ceza uygulandı.

EDİRNE'de, yere dökülen unları kürekle toplayıp yine lavaş yapımında kullanan fırına toplam 21 bin 296 lira ceza uygulandı.

Sabuni Mahallesi'ndeki lavaş fırınında, yaklaşık 2 ay önce 1 çalışan yere dökülen unları kürekle toplayıp yeniden lavaş yapımında kullandı. Hijyen kurallarına uyulmadığı iddiaları ve şikayet üzerine, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekipleri denetim yaptı. Denetim sonucunda fırın işletmecisine temizlik şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle toplam 21 bin 296 lira ceza uygulandı. Olaya ilişkin görüntülerin sosyal medya hesaplarından yeni paylaşımı üzerine, belediye yetkilileri yaklaşık 2 ay önce fırında denetimin yapıldığını ve gerekli cezanın uygulandığını söyledi. Yetkililerin açıklamasında, "Bu, eski tarihli bir olaydır. Bu olay olduğu zaman Edirne Belediyesi Gıda Denetim Birimi gece saat 23.00'te giderek denetimini yapmış, gerekli tutanaklarını tutmuş, uyarısını yapmış. 3 gün sonra da düzeltilerek, temizliği yapılarak çalışmalarının devam ettiği tespit edilmiştir" denildi.


Yere dökülen unlarla lavaş üreten fırına 21 bin lira ceza

Yere dökülen unlarla lavaş üreten fırına 21 bin lira ceza

Yere dökülen unlarla lavaş üreten fırına 21 bin lira ceza

Yere dökülen unlarla lavaş üreten fırına 21 bin lira ceza

Yere dökülen unlarla lavaş üreten fırına 21 bin lira ceza

Yere dökülen unlarla lavaş üreten fırına 21 bin lira ceza

Yere dökülen unlarla lavaş üreten fırına 21 bin lira ceza

Demirören Haber Ajansı / Uğur Akagündüz - Güncel

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