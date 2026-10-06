YENİ Parti il başkanlığı seçimini 18 Ekim'de yapacak, üye sayısı bu sabah 753 bine ulaştı

(TBMM) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinde yöneticilerinin üyelerin doğrudan katılımı ile belirlendiğini belirterek, "Üyemiz kimin yöneteceğine, kimin devam edeceğine, kimin biraz dinlenip yeni bir adaya, bir kadına, bir gence, bir başka isme katkı sağlamaya görevlendireceğine bizzat üyelerimiz karar verdi. Tarih önünde ifade etmek isterim ki; bu adım bugün bakıldığında ilk adımdır. Ne bizim ne bundan sonra Türkiye siyasetinin geriye adım atamayacağı çok ileriye yönelik çok büyük bir adımdır. Bugün itibariyle YENİ Parti'nin üye sayısı bu sabah 753 bine ulaştı. Üye sayımız hızla artmaya devam ediyor" ifadesini kullandı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis'in yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuştu. Konuşmasına, "AK Parti'yi ilk kez bir seçimde mağlup eden ve hep birlikte 47 yıl sonra partimizi birinci parti yaptığımız siz dostlarımızla, yoldaşlarımızla, yol arkadaşlarımızla birlikte bir yargı darbesine muhatap olduk. Mutlak butlan ve mutlak sultan ittifakını kuranlar partimize saldırdılar, kapılarını kırdılar. Gaz bombalarıyla, plastik mermilerle içeri girdiler; Aziz Atatürk'ün hatırasını tarumar etmeye kalktılar. İşte biz o gün binaları hep birlikte arkamızda bırakarak milletimize, milletimizin vicdanına sığındık. Eskimiş, köhnemiş, çürümüş bir siyaset anlayışından ayrıştık. Atatürk'ün mirasını omuzlayarak o binadan ayrıldık. Milletimizin talimatıyla YENİ Partimizi kurduk" diye konuştu.

YENİ Parti'nin kurulduğu gün ana muhalefet partisi olduğunu belirten Özel, "Artık Atatürk'ün partisi cismen, fiziken maalesef orada işgal altındadır. Ancak Gazi'nin, Cumhuriyetin mirası sizlerin ellerinde, omuzlarında hepimize emanettir; YENİ Parti'ye emanettir. Birileri evlerinden, partilerinden burnunu çıkaramazken; iktidar partisi kadroları sokağa çıkamaz, esnafa gidemez, pazar gezemezken değerli grubumuz sahadan bir an olsun ayrılmadı" ifadelerini kullandı.

"MİLLETİN UMUTLARI YENİ PARTİ'YE BAĞLANMAKTADIR"

YENİ Parti milletvekillerinin 61 ilde halkın sorunlarını dinleyerek, partilerinin çözüm önerilerini anlattıklarını söyleyen Özel, şunları kaydetti:

"Mecliste çalışmaya başlıyoruz. Şüphesiz partimiz, köklü geleneklerinden gelen bir anlayışla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mücadelenin, kaliteli yasamaya katkı sunmanın ve iktidar olunan dönemlerde çok önemli kazanımları yasalaştırma geleneğinin temsilcisidir. Öyle olduğu için Meclis çalışmaları ve Meclis'e katılım önemlidir. Ancak bir yandan her gün seçim bir gün daha yaklaşmakta, milletin umutları YENİ Parti'ye bağlanmaktadır. Bunun için bu yasama döneminde Mecliste olacağız, komisyonlarda olacağız; gerektiğinde hep birlikte, gerektiğinde yeteri kadar bulunacağız. Ama koca bir yıl boyunca, ta ki seçim gelene kadar, o sandık önümüze gelene kadar tüm grubumuzla birlikte Anadolu'nun dört bir yanında, sahada olacağız.

Bütçesini milletin oluşturduğu bir parti olarak, hiçbir toplantımızı ve milletvekili kampımızı dahi otellerde, dışarılarda, lüks yerlerde değil milletimizin mütevazı bağışlarıyla kiralayabildiğimiz genel merkezimizde yaptık. Yemeklerimizi genel merkezimizin yemekhanesinde yedik. Çalışma toplantılarımızı orada yapıyoruz. Bundan sonra milletin emanetine gözümüz gibi bakarak, her bir kurşun hesabını milletimize; bizi ayakta tutanlara, küçücük gelirlerinden bize pay ayıranlara hesap vererek yapacağız.

Yeni dönemde milletin YENİ Parti'den beklentileri büyük. Yeni dönemde sokağın, çarşının, pazarın, tarlanın, evlerin, evdeki kadınların, umutsuz gençlerin sesi olmaya; emeklinin, emekçinin, esnafın, çiftçinin, arıcının, balıkçının umutlarını yeşertmeye, onları ayakta tutmaya devam edeceğiz. Buradan tüm milletimize sonda söyleyeceğimi baştan bir kez daha söyleyeyim. Bütün taktik, umutları kırmaktır. Bütün taktikleri, beklentiyi yok etmektir. 'Artık olmaz, artık değişmez, bunlar yenilmez. Yenilse de gitmez' gibi kendilerini umutsuzlukla, seçmenin umutlarını kırarak ayakta tutmaya çalışanlara karşı umut buradadır, heyecan buradadır, her yaştan genç buradadır. Herkes emin olsun ki o sandığa varacağız, o seçimi alacağız.

"ŞİKAYET EDİLEN ALIŞKANLIKLARI TERK ETME SÖZÜ VERDİK"

Her yerde AK Parti'nin kara düzeni hakim. Bu kara düzeni yıkmanın, yerine yeni bir düzen kurmanın tek umudu YENİ Parti'dir. YENİ Parti ilk kurulduğunda 'YENİ Parti'de ne yeni olacak?' sorusu önemli, son derece haklı, son derece meşru bir soruydu. Demiştik ki 'Biz YENİ Parti'de kurulduğumuz gün ana muhalefet partisi olduğumuz gibi, YENİ Parti eskiyi terk edecektir.' Eskiden şikayet edilen tüm alışkanlıkları terk etmenin sözünü vermiştik. Demiştik ki 'Demokrasiyi kendi evinde kurmadan Türkiye'ye vadedemezsiniz. YENİ Parti'de doğrudan demokrasiye geçeceğiz. Hep söylenen, hep reddedilen. 'Kanuna aykırı, öyle olmaz, böyle olmaz' denilen bir umudu, bir beklentiyi kanunu değiştirmesek de kanuna uyarak ama daha fazla çalışarak, daha fazla toplanarak, hep birlikte inanarak başaracağız' demiştik. Dedik ki 'Gelin YENİ Parti'ye üye olun. İlçe başkanını. İl başkanını, genel başkanı siz seçin. Seçtiğiniz il başkanları ilçe başkanları artık bir yarış kazanmak için liste yapmayacak. Parti içi yarışı düşünerek değil; gireceğimiz seçimi düşünerek, ilçeyi kapsayacak, rakibini yendiyse geride bıraktıysa onu dışlamayarak, kucaklayarak onunla birlikte listeler yapacak. En sonunda mahalle meclisleri ile, ilçe meclisleri ile, il meclisleri ile siyasete sokakta, mahallede konuşularak başlanacak. Yukarıdan aşağıya değil aşağıdan yukarıya doğru örülecek, güçlenecek ve hep birlikte büyük bir imece ile çoğalarak, televizyondan duyduklarımızı sokakta anlatarak değil; sokakta konuşulanların, mahallenin, köyün beklentisini, beldenin ihtiyacını, ilçenin talebini, ilin sesini Ankara'ya duyurarak bir büyük siyasete hep birlikte öreceğiz' demiştik. Onun sözünü vermiştik.

"ÖN SEÇİMLERİ YÜZDE 62,5 KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRDİK"

Bu hafta sonu resmi kongrelerimiz bitti. Önceki hafta tüm üyelerimizin katılımıyla ilçe başkanlarımızı seçmiştik. 820 ilçede şu ana kadar, ilçe kongreleri tamamlandı. Tüm ilçelerde tüm üyelerimiz ilçe başkanı için sandığa gittiler. Türkiye çapında yüzde 62,5'luk ki hemen hemen adayların yarısında yarış var, yarısında tek adayken, Türkiye'de ilk kez denenen bir işi yüzde 62,5'bir katılım oranıyla ön seçimleri gerçekleştirdik. Yarısına yakın yerde yarış oldu. Birden fazla adayın yarıştığı ilçelerin yüzde 47'sinde kurucu ilçe başkanı değişti, yerine üyeler yeni bir ilçe başkanını görevlendirdiler. Yani yarışın yarısını kurucu ilçe başkanları önde tamamlarken, diğer yarısını diğer adaylardan birisi yaptı. Yani üyemiz kimin yöneteceğine, kimin devam edeceğine, kimin biraz dinlenip yeni bir adaya, bir kadına, bir gence, bir başka isme katkı sağlamaya görevlendireceğine bizzat üyelerimiz karar verdi. Tarih önünde ifade etmek isterim ki; bu adım bugün bakıldığında ilk adımdır. Yeni bir adımdır. Ne bizim ne bundan sonra Türkiye siyasetinin geriye adım atamayacağı çok ileriye yönelik çok büyük bir adımdır. Bugün itibariyle YENİ Parti'nin üye sayısı bu sabah 753 bine ulaştı. Üye sayımız hızla artmaya devam ediyor. Sırada il başkanlığı seçimleri var. 81 ilde 18 Ekim günü üyelerimizin tamamı, yani düne kadar üye olmuş 753 bin kişi il başkanlığı için oy kullanacak. Bütün Türkiye'nin önünde ifade ediyoruz ki; tüm üyelerimiz hangi il başkanını gelecek seçimde görevlendirirse il başkanımız odur. Karar başımızın üzerinedir. Verilecek karar üyemizin bizzat kendisine emanettir.

Tabii burada bir memnuniyetimi ifade edeyim. Artvin seyahati için Rize Artvin Havaalanına uçtuk. Pazar'da geçtiğimiz günlerde bir sel felaketi yaşanmış. Çarşı esnafı büyük zararlara uğramış. Evler hasar görmüş. Pazar'a geçmiş olsun ziyareti için gittim. En son her şey bittiğinde bir yerde oturduk. Çay ikram ettiler, ilçe başkanı geldi. İlçe başkanına dedim ki başkanım nasıldı seçim rakip var mıydı. Dedi vardı. Dedim kim kazandı, ben kurucu ilçe başkanıyım, ben kazandım. Dedim ki rakibin nerede? Oradan seslendi benim başkanım dedi. Dedim ki nasıl aranız çok iyi başkanım dedi. Yarıştım başkan kazandı ama dedi iyi ki kazanmış çünkü pazartesi sabahı bana telefon açtı. Otur yönetim listesini birlikte yapalım dedi. Ona da helal olsun sana da helal olsun dedim. Bana değil Pazar ilçesinde uygarca yarışıp kazanınca rakibini arayana kaybedince küsmeyip partiye koşana, birlikte liste yapana, esas meseleyi doğru anlayanlara yani rakibin partinin içinde değil ülkenin başında olduğunu anlayanlara helal olsun. Tabii bir işi ilk kez yapıyoruz bir iş ilk kez yapılırken hatası olur. Kusuru olur. Bir yönergemiz vardı. Çok uzaklardan çok iyi haberler oluyor bazen çok yakınlarda çok kötü haberler geldi. Rakip listeyi kapsamadılar eksik bıraktılar. Tamamı genel başkanın yönetimin teminatı altındadır listeler yapılırken eksik bırakan, rakibini kapsamayan, yönergeye uymayan varsa onun düzeltilmesi, düzeltmenin karşısına geçmek, düzeltenin arkasında durmak genel başkanın boynunun borcudur. ya yeni siyasete uygun anlayışla, kardeşlik, dostluk, yoldaşlık hukukuyla kolkola girilecek, birlikte yürünecek, zafer birlikte kazanılacak, eski siyasete meraklı olanlar yine geride kalacak. Yola yeni siyasetçilerle yürünecek."

(SÜRECEK)

Kaynak: ANKA