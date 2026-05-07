Yemeksepeti, 'Çiçek' kategorisini Anneler Günü öncesinde açtı

25. yılını kutlayan Yemeksepeti, Anneler Günü öncesinde 'Çiçek' kategorisini kullanıcılarına sundu. 7-17 Mayıs tarihleri arasında geçerli olan kampanya ile 1000 TL ve üzeri çiçek siparişlerinde 300 TL indirim fırsatı sağlanıyor.

25. yılını kutlayan Yemeksepeti, Bu yıl 10 Mayıs'ta kutlanacak olan Anneler Günü öncesinde 'Çiçek' kategorisini kullanıcılara sundu. 7-17 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak lansman kampanyası kapsamında, kullanıcıların yapacakları 1000 TL ve üzeri çiçek siparişlerinde 300 TL indirim kazanacağı bildirildi.

Online Yemek Siparişi Markası Yemeksepeti, yeni 'Çiçek' kategorisiyle kullanıcılarının özel anlarına yeni bir dokunuş katmayı hedefliyor. Anneler Günü öncesinde hayata geçirilen bu yeni kategori, Türkiye genelinde yaygın partner ağı ve kullanıcı dostu özellikleriyle çiçek gönderimini dijitalde daha hızlı ve erişilebilir kılmayı amaçlıyor. Lansman aşamasında Türkiye genelinde 250 uzman çiçekçiyi platforma dahil eden Yemeksepeti, Hızlı Çiçek ve İstanbul Çiçekleri gibi markalarla hizmet vermeye başladı.

ANNELER GÜNÜ'NE ÖZEL 300 TL İNDİRİM FIRSATI

Yemeksepeti, çiçek kategorisinin açılışını büyük bir kampanya ile kutluyor. 7-17 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak lansman kampanyası kapsamında, kullanıcılar yapacakları 1000 TL ve üzeri çiçek siparişlerinde 300 TL indirim kazanıyor.

UYGULAMA İÇİNDE HER NOKTADA GÖRÜNÜRLÜK

Yemeksepeti kullanıcıları, ana sayfadaki 'Çiçek' sekmesinin yanı sıra, uygulama içindeki özel banner'lar ve kategori yönlendirmeleri aracılığıyla Anneler Günü koleksiyonlarına kolayca ulaşabiliyor. '1000 TL Altı Çiçekler' ve 'Premium Koleksiyonlar' gibi özel listelemeler, kullanıcıların bütçelerine ve zevklerine en uygun seçeneği saniyeler içinde bulmasını sağlıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
