Yaylakent Belediyesi İhtiyaç Sahibi Ailelere Yakacak Desteği Sağlıyor

Yaylakent Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yakacak desteğinde bulunuluyor.

Belediye Başkanı Kadir Dede, yaptığı açıklamada, beldedeki tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Bu kış mevsimindeki yakacak yardımını geçen seneye oranla artırdıklarını belirten Dede, "Sosyal yardımlar konusunda büyük bir hassasiyete sahibiz. Vatandaşlarımızın her biri bizim için çok kıymetli. Ancak düzenli geliri olmayan ailelerimiz var. Toplumun direği olan bu ailelerimize sahip çıkmak, bizim en önemli insani görevimizdir. Belediye yönetimi olarak sosyal yardımlarımızdan gerçek ihtiyaç sahibi ailelerin faydalanması için çok hassas davranıyor, adeta ince eleyip hakkaniyeti gözetiyoruz. İhtiyaç talebiyle ilgili süreç, başvuruların belediyenin çözüm merkezine müracaat etmesiyle başlıyor. Talep sahibinin ekonomik durumunu önce resmi kurum kanallarından araştırdıktan sonra yüz yüze görüşme neticesinde ihtiyaçlarını tespit ederek karşılamaya çalışıyoruz." dedi.