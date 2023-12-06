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Yaylakent Beldesinde Su Sorunu Çözülüyor

6 Aralık 2023 13:53 Son Güncelleme: 13:54 Abone Ol

Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede, beldede yapılan 500 tonluk su deposunun inşaatının başladığını duyurdu. Bu sayede Yaylakent ve mahallelerindeki su depolarının yükü azalacak ve yaşanan basınç düşüklüğü gibi sorunlar son bulacak. Ayrıca, mahallelerin şebeke suyu hattı beslenecek ve olası yangın tehdidine karşı su gücü ihtiyacı karşılanacak.